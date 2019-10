Nikita Bellucci en couple avec Ludo : La star du X est maman pour la 1re fois

Ces dernières années, c'est pour défendre un combat difficile que Nikita Bellucci a fait les gros titres de la presse française. Cyberharcelée, elle est devenue une justicière 2.0.

La raison ? Ses six années passées dans l'industrie du porno qui ont fait d'elle l'une des Françaises les plus plébiscitées dans ce milieu. Alors quand elle décide de raccrocher en 2107 après sa rupture avec un réalisateur X qui ne voulait pas lui présenter ses enfants, ses "fans" ne l'entendent pas de cette oreille. De simples consommateurs de films, ils deviennent de véritables harceleurs sur Instagram. Quand ce sont des mineurs, elle déniche leur identité et les balance aux parents. Une première. Mais lorsqu'il s'agit d'adultes, elle décide de porter l'affaire devant les tribunaux. C'est comme ça qu'un homme de 33 ans écope de dix-huit mois d'emprisonnement, dont quinze avec sursis. Pas besoin de retranscrire ici ses messages d'une rare violence. L'important, c'est que Nikita Bellucci ait obtenu gain de cause. "Qu'importe ce que j'ai pu faire dans ma vie, je n'ai pas à être harcelée ou agressée, raconte-t-elle dans un portrait que lui consacre Libé le 30 octobre. Le juge lui a dit : 'Contrairement à vous, madame a gardé toute sa dignité.' Et juste cette phrase, putain... merci."

Une scolarité au lycée Montaigne à Paris puis un CAP en restauration, un boulot de serveuse à Dreux et un coup de foudre pour l'acteur porno Ian Scott. Ils échangent des messages, se voient, il la met en garde : "Tu es trop jeune, tu es trop grande gueule."Mais elle "tente l'expérience" pour réaliser "son fantasme". Sa carrière explose.

À 27 ans, elle quitte tout et se consacre notamment à mener campagne pour que les travailleuses du sexe soient plus incluses dans le combat féministe. Ça n'a pas manqué de taper dans l'oeil de la chanteuse Angèle qui lui propose un rôle dans son clip Balance ton quoi ?

Et puis, enfin, un bonheur sans bornes. Depuis deux mois, Ludo et elle ont accueilli une petite fille. Celle qui avait juré de ne jamais avoir d'enfant a changé d'avis depuis qu'il lui a dit "je t'aime". "J'avais peur que ma fille vive la même chose que moi. Pas seulement à cause du porno, mais parce que les gamins sont souvent harcelés au collège, explique Bellucci. Mais tant qu'elle a un cadre, de l'amour et qu'elle est protégée, tout se passera bien."