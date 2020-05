Nikki Bella, enceinte : elle révèle avoir été violée à deux reprises

Nikki Bella, enceinte de son premier enfant, a annoncé la sortie de ses mémoires, Incomparable, écrits avec sa soeur jumelle Brie Bella. Nikki y révèle avoir été violée quand elle était adolescente.

Dans Incomparable, Nikki Bella revient sur les deux agressions sexuelles qu'elle a subies quand elle avait 15 et 16 ans. La première a été commise par un autre lycéen, qu'elle "considérait comme un ami". Un étudiant fut l'auteur du second viol : la jeune femme avait été droguée avant d'en être victime.

"Il y a ce crime terrible, puis la honte et l'accusation qui suivent et me font sentir encore pire que la douleur d'origine, écrit Nikki dans ses mémoires. Quand quelque chose comme ça nous arrive, on comprend la mentalité de rejeter la faute sur la victime, on comprend à quel point c'est plus facile d'avoir honte que d'être en colère, de penser qu'on aurait pu arrêter cela soi-même."

Interviewée par People, la catcheuse et star de télé-réalité de 36 ans ajoute : "Quand cela m'est arrivé, j'ai immédiatement eu honte et je me suis attribué la faute, et c'est ce qui m'a fait décider de garder cela secret."