Noah Cyrus : La petite soeur de Miley Cyrus, en couple avec un autre rappeur ?

Débuts d'idylles, fiançailles, mariages, grossesses et même ruptures : les rumeurs vont bon train à Hollywood ! La petite soeur de Miley Cyrus en fait l'expérience à son tour. Noah Cyrus serait en couple avec un autre rappeur, de dix ans son aîné et qui aurait des problèmes d'addiction.

Le présumé nouveau petit ami de Noah Cyrus s'appelle Machine Gun Kelly (ou MGK, à prononcer en anglais). La jolie brune de 20 ans serait en couple avec le rappeur et acteur qui fêtera ses 30 ans en avril prochain. Les deux jeunes gens ont déclenché la rumeur eux-mêmes, dimanche 26 janvier 2020, à l'issue des Grammy Awards. Noah et MGK s'étaient rendus à une soirée post-cérémonie des Grammys organisée par le groupe Sony Music, où la jeune femme est signée, via le label Columbia Records. Main dans la main, les deux amis (ou plus si affinités) ont immédiatement éveillé les soupçons.

À en croire les réseaux sociaux, Noah Cyrus et MGK se fréquentent depuis plusieurs semaines. Le 10 janvier dernier, Machine Gun Kelly a publié une photo de Noah et lui sur Instagram, prise à la soirée d'anniversaire de la jeune femme. "Ma photo préférée", a-t-elle commenté.