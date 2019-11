Lil Xan arrête les drogues : épilepsie, urgences... son combat pour être sobre

Lil Xan a vécu quelques moments difficiles lorsqu'il a décidé d'arrêter les drogues. Presqu'un an après avoir décidé d'être sobre- une décision motivée par la tragique mort par overdose de Mac Miller- le rappeur américain a expliqué à TMZ.com avoir été hospitalisé. Lil Xan, de son vrai nom Diego Leanos, a dit que son parcours vers la sobriété était loin d'être facile.

"Quand j'ai arrêté les drogues, tout le monde se demandait où j'étais. J'étais à l'hôpital car j'étais en manque. Je ne voulais plus prendre de drogues, mais la privation me donnait des crises d'épilepsie", a-t-il expliqué à nos confrères américains, le 18 novembre 2019, précisant que cet épisode traumatisant a été une "prise de conscience". "Je voulais arrêter complètement les drogues mais je l'ai fait de la mauvaise manière", a-t-il accordé.

La substance qui a causé ces effrayantes crises d'épilepsie serait le Xanax (pourtant à l'origine de son nom de scène). "Les médecins ont dit que j'étais en manque de Xanax. J'étais en sevrage et j'ai eu plusieurs crises. J'ai essayé de mentir, mais je prenais toujours des trucs. Je n'étais pas prêt à le dire à tout le monde jusqu'à ce que je sois complètement sobre", a confié Lil Xan, qui explique que la mort accidentelle de Mac Miller l'a "réellement éloigné de tout ça". "Je ne me suis jamais senti aussi bien, avec les idées claires", a ajouté l'ancien compagnon de Noah Cyrus et Tana Mongeau.

Ce n'est pas la première fois que Lil Xan évoque son envie d'être sobre. Dans un post Instagram, supprimé depuis, il expliquait vouloir être interné en cure de désintoxication avant de finir son album. Après deux mixtapes (Heartbreak Soldiers et Xanarchy Militia) et un album studio (Total Xanarchy), le rappeur de 23 ans signé chez Columbia Records s'apprête à dévoiler son second opus.