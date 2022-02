Nolwenn Leroy en crop top scintillant face à Brigitte Macron, gracieuse en couleurs électriques

Une soirée tout feu tout flamme... mais pour la bonne cause ! Ce vendredi 4 février 2022, les téléspectateurs en prendront plein les mirettes face à la 3e édition de l'émission Symphonie pour la vie, Spéciale Pièces Jaunes, diffusée sur France 3. Présenté par Faustine Bollaert, parrainé par Didier Deschamps, ce grand show d'exception a été tourné il y a quelques semaines et a réuni, sur la piste des Folies Grüss de Paris, une multitude de talents.

Comme le public le découvrira devant son petit écran le 4 février, Brigitte Macron, la première dame et présidente de la Fondation des Hôpitaux, a chaleureusement applaudi Nolwenn Leroy, Florent Pagny, Daniel Auteuil, Nicola Sirkis, le duo Ofenbach - Dorian Lauduique, le fils d'Ariane Séguillon, et César de Rummel - de Tayc, Pascal Obispo, Gautier Capuçon, Karine Deshayes, Laurent Naouri, Hugues Borsarello, Nicolas Dautricourt, Nemanja Radulovic, Don Giovanni, Laurent Naouri et des membres de la famille Gruss, Firmin, Svetlana, Venicia, Firmin et Célestine.

La Compagnie Gruss est une merveilleuse histoire de famille de trois générations d'artistes équestres, aériens et musiciens, à jamais saltimbanques et résolument tournés vers l'avenir. Ce cadre magique sera, bien sûr, l'occasion de rappeler que l'opération Pièces Jaunes existe depuis trente ans pour améliorer la vie quotidienne des enfants, des adolescents et des jeunes adultes hospitalisés. A travers cette opération, la Fondation des Hôpitaux subventionne chaque année de nombreux projets dans les hôpitaux publics français. C'est pourquoi les artistes présents durant le show feront des appels au don, à l'antenne, en espérant récolter un maximum d'argent. Les dons peuvent d'ores et déjà être faits en cliquant ICI. Grâce aux ventes de son album Souvenirs, Gautier Capuçon a bien fait démarrer ladite cagnotte en récoltant plus de 100 000€. La suite des versements dès le 4 février 2022...

Retrouvez l'émission Symphonie pour la vie, Spéciale Pièces Jaunes, le 4 février 2022 sur France 3.