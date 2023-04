Obsèques de Jacques Collard : Yves Lecoq, Dominique Besnehard... les proches pleurent "l'ami de stars"

Il est mort le 26 mars 2023 à Paris. Comédien, dramaturge et restaurateur belge, Jacques Collard avait tant de cordes à son arc qu'il avait fait des centaines de rencontres de son vivant. Le 6 avril, ses proches se sont réunis, non pas du côté du Plat-Pays dont il était originaire, mais en l'église Saint-Roch, qui se situe dans le premier arrondissement de Paris. Nombreux sont ceux qui étaient venus pour lui accorder un tout dernier clin d'oeil.

Sur les marches de l'église Saint-Roch, amies et amis de Jacques Collard se sont croisés. Et pour cause. Il était un peu le grand camarade des stars, notamment de Thierry Le Luron et Jean Marais, puisqu'il croisait sans arrêt du beau monde au sein de ses établissements gastronomiques, La Goulue, L'Orangerie, Le Chamarret, Le Wall Street ou L'Orée du bois. On relève, le jour de ses obsèques, la présence de Candice Patou, d'Yves Lecoq, Laurent Renard, Jean-Noël Mirande, Olivier Macé, Dominique Bonnement, Yvan Zaplatilek, Jean-François Guillet, Raphaël Cohen, Dominique Besnehard, Cyrielle Clair, Olivier Lejeune, Jean-François Guillet et de son frère, Angelo Dolce, Tanya Lopert, de l'attaché de presse Pierre Cordier ainsi que de Gérard Leclerc et de sa femme Julie.

Jacques Collard, Officier de l'ordre de la Couronne

Jacques Collard avait 91 ans quand il a poussé son dernier souffle. En tant que comédien, il avait régalé les spectateurs en tournant pour Jean-Marie Poiré, Steve Suissa, plus récemment, en 2016, pour Kiyoshi Kurosawa dans Le secret de la chambre noire. A la télévision, on l'avait aperçu dans des productions plus populaires telles que Joséphine, ange gardien, Une famille formidable. Dramaturge, il est l'auteur, seul ou en collaboration, d'une vingtaine d'adaptations théâtrales dont Les Enfants du silence (1993) et Ladies' Night (2001), couronnées respectivement du Molière de l'adaptateur et du Molière du meilleur spectacle comique. Il avait été fait, en Belgique, dans son pays, Officier de l'ordre de la Couronne en septembre 2014.