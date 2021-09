Obsèques de René Malleville : bel hommage des joueurs de l'OM, son cercueil salué par le public

René Malleville, passionné de football, fan de l'Olympique de Marseille et ancien membre de l'équipe de chroniqueurs de Touche pas à mon poste est mort dimanche 19 septembre 2021 à l'âge de 73 ans. Il se battait depuis plusieurs mois contre un cancer, un mal qu'il avait révélé au grand public seulement quelques semaines avant son décès.

Sa mort a touché de nombreuses personnes et c'est vendredi 24 septembre 2021 qu'ont eu lieu ses obsèques, en l'église de Saint-Mitre, en présence en présence de Benoît Payan, sa première adjointe Michèle Rubirola ainsi que d'autres élus comme Lisette Narducci, avec qui il s'était engagé en politique en 2008 ou Marie-Arlette Carlotti... Elles étaient remplies d'émotions.

Comme le rapportent nos confrères du site BFMTV, plus de mille personnes se sont retrouvées à l'intérieur et autour de la paroisse Saint-Mitre, dans le 13e arrondissement de Marseille. Il y avait des fleurs bleues et blanches aux couleurs de l'OM (évidemment) qui ont été déposées, mais aussi des maillots à l'effigie du célèbre club, signés par des joueurs et floqué Malleville. Des attentions qui doivent, d'où il est, lui faire plaisir.

Le public était présent en masse et beaucoup de monde a voulu signer le registre qui était disposé à l'extérieur de l'église. Le cercueil a ensuite pris la direction du cimetière Saint-Pierre où de nombreuses personnes dans la foule ont scandé son nom.