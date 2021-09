Obsèques de René Malleville : les dernières volontés du chroniqueur de Touche pas à mon poste

Les proches et les fans de René Malleville ont perdu leur sourire depuis le 19 septembre 2021. Ce jour-là, l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) a poussé son dernier souffle. Son cancer du foie et du pancréas a malheureusement gagné la bataille. Les obsèques de l'homme de 73 ans auront lieu le vendredi 24 septembre comme l'a dévoilé Le Phocéen.

C'est à l'église de Saint-Mitre ce vendredi, à 9 heures, que les obsèques de René Malleville se dérouleront. Ses proches pourront ainsi lui dire adieu, mais pas que. Avant de rejoindre les étoiles, le fan de l'OM a donné ses dernières volontés. Comme le dévoile Le Phocéen, il souhaitait que la cérémonie soit publique. "Il voulait quelque chose de festif, que tout le monde soit accepté, que ça chante, que ça applaudisse...", a précisé le site pour lequel le regretté homme travaillait avec sa "Minute de René". Il y revenait sur chaque match de son club fétiche. Nul doute que l'équipe sera présente pour lui rendre un dernier hommage. Tout comme celle de Touche pas à mon poste qui était dévastée en apprenant la nouvelle ou le clan Tapie dont il était très proche.

C'est en août dernier que Le Phocéen révélait, à la demande de René Malleville, qu'il souffrait de problèmes de santé "qui méritent des examens plus poussés". Quelques jours plus tard, le principal intéressé annonçait pour la première fois qu'il était atteint d'un cancer et qu'il devait donc commencer des séances de chimiothérapie. "Bonsoir, je crois qu'il est temps de vous dire la vérité. Demain, on me pose un appareil pour commencer les séances de chimio. Je suis super bien entouré par ma famille, j'ai un moral d'enfer et les milliers de messages de votre part y sont pour beaucoup. Merci encore les potos", expliquait-il.