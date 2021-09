Mort de René Malleville : Cyril Hanouna et sa bande émus, bel hommage dans TPMP

Sur Twitter, le compte officiel de l'OM a partagé la triste nouvelle et a salué son plus grand supporter. "Bien plus qu'un supporter. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de René Malleville", peut-on lire.

Sur le même réseau social, René Malleville donnait régulièrement de ses nouvelles à ses abonnés. Le 15 septembre, il déclarait : "Je m'adresse aux millions de messages reçus, qui me font trop de bien, mais excusez moi je ne peux répondre à tous. Sachez que vous me donnez un courage incroyable, j'en ai besoin dans ces moments-là. Pensez bien que je ne me trouve pas au mieux, je vous embrasse tous".