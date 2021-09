Mort de René Malleville : Le cadeau symbolique offert par la famille de Bernard Tapie

La terrible nouvelle a été annoncée le dimanche 19 septembre 2021. René Malleville est mort à l'âge de 73 ans, des suites d'un cancer. Proche de l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8), la famille Tapie a souhaité lui faire un dernier honneur.

René Malleville avait la ville de Marseille et son club l'OM dans la peau. Depuis plus de quinze ans notamment, il apparaissait dans différents médias en tant que chroniqueur, pour parler du club de foot. Il analysait par exemple chaque match pour Le Phocéen, avec sa "Minute de René". Hier soir, le stade Vélodrome a donc tenu à lui rendre hommage avec une minute d'applaudissements avant le coup d'envoi du match qui opposait Marseille à Rennes (2-0).

Après l'annonce de son décès, les hommages ont plu sur les réseaux sociaux, dont celui de son ancien boss Cyril Hanouna, "dévasté" d'avoir perdu cet être cher. La famille Tapie, dont il était très proche, pleure également sa disparition. Et pour lui rendre un dernier hommage, elle a souhaité lui faire un cadeau inestimable comme l'a dévoilé RMC Sport. Bernard Tapie a été l'un des plus célèbres présidents de l'OM et lors de sa présidence, l'équipe a notamment remporté la Ligue des champions en 1993 face au Milan AC. Et aujourd'hui, ses proches souhaitent offrir une réplique de la coupe de Ligue des champions à la famille de René Malleville. Ce dernier sera ainsi enterré avec le jour de ses obsèques.

La veille de sa mort, Stéphane Tapie a eu une discussion avec l'ex-chroniqueur de TPMP. "Je suis épuisé. Je vais là-haut préparer le paradis en bleu et blanc pour le boss, mais le plus tard possible", lui aurait-il confié, faisant ainsi référence à Bernard Tapie qui se bat contre un cancer de l'estomac depuis 2017. C'est lui qui avait annoncé publiquement la maladie de son ami, à la demande du frère de Sophie Tapie. Preuve que leurs liens étaient très forts.

Mi-août, Le Phocéen révélait, à la demande de René Malleville, qu'il souffrait de problèmes de santé "qui méritent des examens plus poussés". Quelques jours plus tard, le principal intéressé annonçait pour la première fois qu'il était atteint d'un cancer et qu'il devait donc commencer des séances de chimiothérapie. La maladie a malheureusement pris le dessus.