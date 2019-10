Odette Annable (Dr House) divorce de son mari Dave après 9 ans de mariage

Triste nouvelle pour les fans de l'actrice. Odette Annable et son compagnon, Dave Annable ont annoncé leur séparation, après plus de neuf ans de mariage. Dans un communiqué adressé à E! News le 15 octobre 2019, l'ancienne star de Dr House a appris cette triste nouvelle. "C'est avec le coeur lourd que nous avons pris la décision commune de nous séparer aujourd'hui. Notre fille est notre principale préoccupation et nous nous sommes engagés à l'élever à deux", a indiqué l'actrice de 34 ans, demandant à tous de "respecter la vie privée" de leur famille.

Pourtant, Odette et Dave Annable ont fêté leur neuf ans de mariage ce mois d'octobre. Ensemble ils avaient accueilli une fille, Charlie Mae Annable, née le 7 septembre 2014, aujourd'hui âgée de 5 ans. Au fil des années, ils documentaient leur vie de famille sur Instagram. Dave, qui est également acteur, a cependant diminué sa présence sur les réseaux sociaux en juin dernier, révélant souffrir de "dépression et d'anxieté". "Je dis au revoir à toutes ces vacances où je n'irai jamais, à tout ce temps passé à scroller et cette anxiété qui en découle (...) Je continuerai à suivre ma femme pour être sûr qu'elle ne dise pas trop de bêtises sur moi", avait-il blagué à l'époque. Aujourd'hui, il ne suit plus Odette sur Instagram et n'a rien publié d'elle depuis juillet dernier.

Odette avait choisi de porter le nom de son compagnon, Annable, sous lequel elle est connue du grand public. On ne sait pas si elle reviendra à Yustman, son nom de jeune fille.