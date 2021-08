Olivia Ciappa : La photographe des stars transitionne, photos et détails crus

Olivia Ciappa change de vie. La photographe des stars, à qui l'on doit les Couples imaginaires, a annoncé à ses followers sur Instagram avoir entamé un processus de transition. Depuis, elle poste régulièrement des photos pour dévoiler où elle en est dans sa démarche de réappropriation de son corps.

C'est en avril 2021 qu'Olivia Ciappa a annoncé pour la première fois qu'elle effectuait une transition. "Depuis des années je suis terrorisée à l'idée de devoir faire un coming out trans public. Quand @ocean_officiel a fait son coming out avec une vidéo du HuffPost (...) ça a inspiré tous mes potes trans. Moi, ça m'a donné des semaines d'angoisses et de cauchemars. Je voulais tout sauf vivre ça. Je voulais faire un non coming out, un non événement, juste transitionner sans avoir à justifier ni à faire ce que je ressentais comme un chantage à la tolérance", écrivait-elle.

Depuis cette annonce officielle - elle avait toutefois discrètement changé sa bio auparavant sur les réseaux sociaux sans que grand monde ne s'en rende compte - Olivia Ciappa donne des nouvelles régulières de sa démarche. Elle a commencé une transition hormonale dès 2020 qui comprend donc des hormones, de la progestérone et des bloqueurs de testostérone. En mai 2021, elle dévoilait que sa poitrine prenait forme, qu'elle avait opté pour une épilation définitive au laser de la barbe et du corps mais également qu'elle commençait à avoir une nouvelle coupe de cheveux. "Je continue une féminisation discrète et en douceur", disait-elle.

En juin dernier, elle révélait avoir choisi le prénom Olivia pour être genrée au féminin, mais compréhensive avec ses abonnés, elle ajoutait : "Personnellement, quand je parle de moi, je garde encore un moment Olivier et le masculin (...) Et puis je n'ai pas envie d'effacer ou de changer tout ce que j'ai pu réaliser artistiquement avec Olivier Ciappa dessus (...) Je vais passer doucement à Olivia et me genrer au féminin [ce qu'elle dit avoir fait début août, NDLR], mais je prends mon temps et ne me mets aucune pression, comme je ne vous en mets pas non plus." Comme elle le rappelait, le deadname - le prénom de naissance - est très rarement utilisé par les personnes ayant transitionné.