Olivia de Havilland : Sa fille Gisèle Galante devait épouser Johnny Hallyday

Le monde du cinéma, et plus largement celui de la culture, sont en deuil. La grande actrice américaine Olivia de Havilland est morte le dimanche 26 juillet à Paris, ville qu'elle adorait et où elle s'était installée il y a plusieurs décennies, par amour pour Pierre Galante. Celle qui est notamment connue pour avoir interprété le rôle de Mélanie dans Autant en emporte le vent et pour avoir reçu deux fois Oscars de la meilleure actrice - pour À chacun son destin de Mitchell Leisen (1946) et pour L'Héritière de William Wyler (1949) - s'est éteinte à l'âge de 104 ans. Un décès qui intervient quelques mois seulement après celui d'un autre monstre sacré d'Hollywood, Kirk Douglas (mort le 5 février dernier à l'âge de 103 ans).

Olivia de Havilland laisse un enfant derrière elle, sa fille Gisèle Galante, 64 ans, née de son amour pour le Français Pierre Galante, journaliste à Paris Match. L'actrice hollywoodienne a également eu un fils, Benjamin, né de son amour pour le romancier américain Marcus Goodrich, mais il est décédé en 1991.

La journaliste Gisèle Galante s'est retrouvée sous le feu des projecteurs à la fin des années 80, en 1987, lorsqu'elle s'est mise en couple avec un certain Johnny Hallyday. À l'époque, le rockeur préféré des Français avait rompu peu de temps avant avec Nathalie Baye, avec qui il a eu sa fille Laura Smet.

Si Johnny Hallyday a été marié cinq fois dans sa vie (avec Sylvie Vartan, Babeth Étienne, Adeline Blondieau deux fois et Laeticia Hallyday , sa dernière épouse), le chanteur aurait pu compter six unions à son actif. En effet, il a été fiancé à Gisèle Galante, mais leur histoire d'amour a capoté avant le mariage. La date avait pourtant été fixée au 15 juin 1988, mais Johnny Hallyday a finalement changé d'avis et s'est séparé de la fille d'Olivia de Havilland. Une rupture que Gisèle Galante n'oubliera certainement jamais...