Olivier Giroud futur porte-parole de Jésus !

Olivier Giroud en costume de rédacteur en chef, improbable vous diriez ? Détrompez-vous !

En effet, c'est bien ce que l'attaquant de l'équipe de France a annoncé dans une interview donnée au Figaro ce vendredi 6 septembre 2019.

Entre joueur de foot et croyant dévoué, la frontière est très mince. C'est ce que nous prouve une fois de plus le 3e meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Interrogé sur ses ambitions et son avenir, le champion du monde 2018 n'a pas manqué d'évoquer une fois de plus son amour inconditionnel pour la religion chrétienne. De nombreuses fois, le joueur a fait montre de ses croyances en célébrant ses buts d'un signe vers le ciel ou en se faisant tatouer des inscriptions bibliques sur la peau. En septembre dernier, Olivier avait d'ailleurs en partie attribué le sacre mondial de l'équipe de France à la bienfaisance de Jésus-Christ. Tout le long de la compétition menée en Russie, il a affirmé avoir quotidiennement prié et réclamé l'aide des cieux.

C'est donc en toute sérénité que le géant a surpris en ce début septembre, annonçant qu'il deviendrait très prochainement rédacteur en chef d'un nouveau magazine baptisé... Jésus. Olivier souhaite profiter de sa notoriété et de son influence pour parler de cet engagement religieux qu'il estime comme étant l'une des choses les plus importantes dans sa vie. Après avoir organisé un gala de charité en faveur des chrétiens persécutés dans le monde, il souhaite également s'investir pour lutter contre l'homophobie, très présente dans le milieu du football professionnel.

Avec la réapparition de nombreuses banderoles homophobes parmi les spectateurs, le joueur déclare avoir envie de "prendre position et dire stop à tout ça". Pour autant, il admet sans mal qu'être un footballeur gay est impossible à admettre de nos jours, car il y aurait "forcément des retombées négatives" pour le joueur concerné. Olivier ne le cache pas : "c'est un vrai tabou".

Un gros travail attend donc le champion du monde qui, a 32 ans, serait peut-être déjà en train de préparer sa reconversion professionnelle. Olivier Giroud, futur porte-parole de Jésus ? Surprenant, mais finalement peut-être pas si improbable que ça...