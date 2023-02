Olivier Pernaut heureux de renouer avec Brigitte Macron : leur lien totalement insoupçonné !

Rappelons que c'est durant l'année scolaire 1992-1993 que Brigitte Macron a croisé le chemin d'Emmanuel Macron pour la première fois. À l'époque, le président était en seconde et n'était âgé que de 15 ans et elle de 39 ans. À propos de leur première rencontre, elle a déclaré avoir été "totalement subjuguée par l'intelligence de ce garçon". Le futur couple s'est retrouvé l'année suivante pour travailler ensemble sur la réécriture de la pièce L'Art de la comédie d'Eduardo De Filippo lors d'un atelier de théâtre qu'elle animait. "L'écriture nous réunissait chaque vendredi et a déclenché une incroyable proximité", confiera-t-elle des années plus tard lors d'une interview pour Paris Match. Dès lors, ils entamaient leur belle relation amoureuse.