Tom Pernaut en couple : sa compagne Juliette partage de rares images durant leurs vacances

Si sa soeur Lou (19 ans) se plaît à partager régulièrement son quotidien sur les réseaux sociaux, Tom Pernaut (18 ans) lui est bien plus discret. Il ne publie que très rarement sur ses comptes Instagram et TikTok. Heureusement, les internautes peuvent compter sur sa compagne Juliette pour partager quelques moments à ses côtés.

La jeune femme de 19 ans est en effet un peu plus active que le fils du regretté Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay. Et le 1er août 2022, elle a publié une photo de leurs vacances. On peut y voir Tom Pernaut, torse nu, le visage très proche de celui de sa petite amie. Il a la bouche ouverte, comme s'il voulait la croquer, tandis qu'il fixe l'objectif. De son côté, Juliette regarde tendrement celui qu'elle aime et semble prête à déposer un baiser sur son nez. Un cliché qui ravira à coup sûr les fans du charmant brun (peut-être un peu moins ses admiratrices).

Juliette a également partagé une vidéo sur son compte TikTok. On peut l'admirer en train de faire du playback sur la chanson Un jour je marierai un ange de Pierre de Maere. Et en cours de la vidéo, Tom Pernaut débarque, torse nu, et fait le pitre derrière elle.