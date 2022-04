Tom Pernaut en couple : il officialise avec la belle Juliette, soutien discret aux obsèques de Jean-Pierre Pernaut

Si Lou Pernaut (19 ans) est très active sur les réseaux sociaux et n'hésite pas à partager son quotidien, son frère Tom (18 ans) est bien plus discret. Le charmant brun ne partage que peu de choses sur ses comptes Instagram et TikTok. Mais le 1er avril dernier, il a fait une belle révélation à sa communauté.

Non, ce n'était pas un poisson d'avril ! A l'occasion des 19 ans de sa petite amie, Tom Pernaut a révélé qu'il était en couple en postant une photo de l'heureuse élue et lui. On peut y découvrir les tourtereaux à la montagne, en train d'échanger un baiser. Le cliché était accompagné d'un émoji représentant un chapeau entouré de cotillons et d'un coeur.

Si le fils de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay n'a pas dévoilé l'identité de la jeune femme, nous avons trouvé qu'il s'agit d'une certaine Juliette Bernaert. Sur son compte Instagram, la jeune femme a publié en juillet dernier des photos de Tom et elle dans Le Lavandou. "Just the two of us", peut-on lire en légende. Et en mars dernier, ce sont des clichés d'eux au ski qui ont été partagés.