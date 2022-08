Olivier Pernaut : Vacances heureuses en famille, son fils a bien grandi !

Il y a déjà un peu plus de cinq mois que Jean-Pierre Pernaut est décédé. Alors qu'il se battait contre un cancer du poumon, ce sont des complications cardiaques qui ont finalement eu raison de la figure de TF1, morte à 71 ans le 2 mars 2022. Si le vide se fait toujours ressentir, ses proches tentent désormais de se reconstruire. Son aîné Olivier Pernaut (40 ans, né de sa première union avec Dominique Bonnet) se change notamment les esprits à Mykonos en Grèce. Sur l'île, le pilote a assurément retrouvé le sourire auprès de sa femme Catherine Dupraz et leurs deux enfants, le fils Léo (9 ans) et une petite fille prénommée Rose (5 ans).

En story Instagram, il s'est laissé aller à partager quelques doux instants de leurs vacances ensoleillées, dont un rare portrait de famille. Preuve que le bonheur a retrouvé son chemin dans leur vie. Au programme pour le quatuor : apéros face à de magnifiques couchers du soleil, journées mémorables à la plage, parenthèses complices et romantiques entre Olivier et son épouse... Autant de bons moments à découvrir en images dans notre diaporama. L'occasion au passage de constater que son garçon Léo a bien grandi, lui qui avait fait une apparition remarquée en 2020 lorsque Jean-Pierre Pernaut présentait son dernier journal sur TF1.

La vie suit donc son cours pour Olivier Pernaut et les siens. Tout comme pour Nathalie Marquay, l'épouse de Jean-Pierre Pernaut. Cette dernière vient elle aussi de passer ses premières vacances sans le journaliste. Des vacances originellement prévues avec son homme au Relais et Châteaux Thalasso & Spa Ile de la Lagune, à Saint-Cyprien-Plage, qu'elle a décidé de maintenir. "Ce petit séjour à l'@hoteliledelalagune était initialement un cadeau prévu pour @pernautjp et moi mais c'est tristement sans lui que j'ai découvert ce havre de paix à St Cyprien", avait-elle indiqué au mois de juillet.

Rappelons qu'avec Jean-Pierre Pernaut, notre ancienne Miss France 1987 a eu deux enfants : Lou (19 ans) et Tom (18 ans). Le présentateur était également le papa de Julia (45 ans), issue comme Olivier de sa relation avec son ex-femme Dominique Bonnet.