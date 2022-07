Nathalie Marquay attristée : la grande découverte qu'elle a faite sans Jean-Pierre Pernaut

Le 2 mars 2022 sera à jamais une triste date pour Nathalie Marquay et ses enfants Lou (19 ans) et Tom (18 ans). Ce jour-là, Jean-Pierre Pernaut est mort à l'âge de 71 ans. Depuis, ses proches tentent de se reconstruire et d'aller de l'avant comme ils le peuvent. Et cette semaine, Miss France 1987 a passé des vacances un peu particulières comme elle l'a confié sur Instagram, ce vendredi 8 juillet.

C'est au Relais et Châteaux Thalasso & Spa Ile de la Lagune, sur une île privée à 1,5 km de Saint-Cyprien-Plage, que Nathalie Marquay a posé ses valises. Sur son compte Instagram, la belle brune de 55 ans a partagé quelques photos de son "petit séjour". On peut y découvrir qu'elle a pris son petit-déjeuner près d'un port, un cliché de sa chambre ou encore de la piscine de l'hôtel. Des vacances qui avaient une résonance toute particulière pour elle car, initialement, elle aurait dû les partager avec Jean-Pierre Pernaut.

"Ce petit séjour à l'@hoteliledelalagune était initialement un cadeau prévu pour @pernautjp et moi mais c'est tristement sans lui que j'ai découvert ce havre de paix à St Cyprien. Merci au Directeur de l'établissement pour son accueil ainsi qu'à tout son personnel avec une mention particulière pour Nolwenn la directrice du spa et pour le Chef du restaurant L'Almandin pour ses délicieux diners (je ne suis pas prête d'oublier votre dessert au chocolat !). Je reviendrai...", peut-on lire en légende de sa bouleversante publication.