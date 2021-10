Omar Sy : Ce contrat prestigieux avec Netflix, une première pour un Français

Nouveau record pour Omar Sy. Avec l'immense succès international de la série Lupin (Netflix), la plateforme américaine viendrait de signer un contrat à long terme avec l'acteur français. D'après Variety, il développera des films originaux en collaboration avec sa société de production. Longs-métrages et séries dont il devrait être à l'affiche...

"J'ai été témoin de la collaboration de Netflix avec des artistes et de leur passion pour diffuser des histoires diverses et uniques dans des foyers partout dans le monde. Je suis heureux de cette opportunité d'étendre notre relation et j'ai hâte de cette prochaine étape dans notre travail en commun", s'est réjouit l'acteur dans un communiqué.

Nos confrères américains annoncent également la sortie du film Tour de Force avec Laurent Lafitte, du réalisateur Louis Leterrier, qui a également conçu plusieurs épisodes de Lupin, pour 2022 sur Netflix. Gaelle Mareschi, une géante du cinéma américain, désormais directrice des films originaux étrangers pour la plateforme, s'est réjouit de cette collaboration : "Nous sommes impatients de travailler avec Omar et sa team alors qu'il développe son activité de producteur, apportant encore plus d'histoires uniques à Netflix". Une première pour une personnalité française.

Netflix continue de faire fructifier sa branche française. Avec l'immense succès de Grégory de Patricia Tourancheau, Lupin, Family Business ou encore Plan Coeur, la plateforme a de belles ambitions pour ses productions françaises. Elle est d'ailleurs le service de streaming le plus adopté en France.