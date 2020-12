Joséphine Draï (Plan Coeur) maman : le prénom du bébé révélé après une grossesse secrète

Cet heureux évènement est une surprise pour beaucoup. Joséphine Draï n'avait jamais évoqué sa grossesse et n'avait, pas plus, partagé d'images de son baby bump. Pour la voir s'arrondir, il faudra regarder à nouveau la saison 1 de Plan Coeur, dans laquelle elle n'était pas vraiment enceinte... mais son personnage - et la créatrice et réalisatrice du show, Noémie Saglio -, si ! L'actrice de 36 ans est en couple avec le réalisateur et scénariste Benjamin Parent. Le papa s'est d'ailleurs amusé de son nom de famille et de la réalité qu'il détient aujourd'hui.

On ignore si elle a vécu 9 mois tranquillou à la maison ou si elle a été victime de nausées furibondes. Une chose est sûre, en revanche : les débuts de la grossesse de Joséphine Draï ont été un brin complexe. A la fin du mois de mars, la comédienne avait révélé qu'elle était porteuse du coronavirus. "Ne vous en faites pas, rassurait-elle. C'est comme une grosse grippe, en ce qui me concerne. Je n'ai pas de difficultés respiratoires, je suis juste très fatiguée et j'ai de la fièvre. Je prends du Doliprane et tout se passe bien depuis quelques jours même si c'est assez crevant." Benjamin Parent était heureusement dans les parages pour prendre soin d'elle. Un entraînement idéal pour cette nouvelle vie qui commence...