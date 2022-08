Omar Sy proche d'une actrice américaine : petite danse et vidéo loufoque

On le sait, Omar Sy ne cesse de nous surprendre ! Que ce soit à travers ses apparitions médiatiques, ses rôles joués dans ses nombreux films et séries ou à travers des posts publiés sur les réseaux sociaux, il trouve toujours l'occasion de donner du plaisir à ses fans.

Et il l'a prouvé ce dimanche 31 juillet en postant une vidéo hilarante de lui-même sur Instagram. On y voit l'acteur star de Lupin, en mode boxe dans la salle de sport et en compagnie d'une actrice américaine et non des moindres, Kerry Washington , l'héroïne de la série Scandal où elle joue le personnage d'Olivia Pope. Apparaissant très complices et échangeant quelques mouvements de danse, l'actrice de 45 ans et l'acteur de 44 ans font semblant de s'échanger des coups de poings. "Vous êtes tous les deux fantastiques", "La baston de la joie", "Oula les effets spéciaux et la chorégraphie !", "C'est vraiment drôle", peut-on ainsi lire parmi les nombreux commentaires. Premier degré s'abstenir ! En tout cas, ce qui est rassurant à la lecture de cette vidéo, c'est que personne n'a fini par terre. Égalité parfaite entre Omar Sy et Kerry Washington !