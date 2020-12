Omar Sy : Son enfance à Trappes, avec la famille Debbouze, bien loin derrière lui

Installé à Los Angeles depuis plusieurs années avec sa femme Hélène et leurs cinq enfants, Omar Sy a perdu le contact avec Trappes. A la question de savoir "comment la situation là-bas a-t-elle évolué depuis tes 16 ans ?", posée par Technikart, la star de la nouvelle série Netflix Lupin botte en touche. "J'en ai aucune idée : je ne vis plus à Trappes et je n'ai plus 16 ans. Ça fait deux bonnes raisons pour ne pas répondre à cette question. Je sais que c'est différent parce que la société a changé et la communication a bougé, répond Omar Sy en toute honnêtement et avec analyse. Ce qui serait intéressant ce serait d'aller le trouver, cet Omar Sy d'aujourd'hui, et d'aller lui poser la question. Aujourd'hui, on fait des suppositions, on essaye d'interpréter... Mon avis là-dessus n'est pas foncièrement intéressant."

Que ce soit en France ou aux Etats-Unis, Omar Sy n'échappe pas au racisme. Il a appris à composer avec et à surtout ne pas tenir compte des bâtons que l'on a voulu mettre dans ses roues. "Si j'avais écouté et pris personnellement toutes les remarques et les choses racistes que j'ai entendues depuis que je suis né, je ne serais pas là en train de faire cette interview, je n'aurais pas fait un dixième de tout ce que j'ai pu faire, confie-t-il. Effectivement, il y a des gens que ça paralyse, pour qui c'est un vrai frein."

Omar Sy a tout choisi d'avancer, une force qui l'a propulsé jusqu'à Hollywood et lui permet aujourd'hui d'être la star de Lupin, la nouvelle série Netflix à découvrir à partir du 8 janvier prochain.

L'intégralité de l'interview d'Omar Sy est à découvrir dans le numéro de décembre 2020-janvier 2021 de Technikart.