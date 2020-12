Ophélie Claude-Boxberger : L'athlète accuse son ex-coach de viol sur mineure

Coup de tonnerre dans le monde du sport français, et plus particulièrement de l'athlétisme ! Ophélie Claude-Boxberger a porté plainte pour "viol aggravé" contre son ex-entraîneur et ex-beau-père Alain Flaccus. L'athlète est également sous le coup d'une suspension pour dopage.

L'info a été annoncée par l'avocat de la plaignante à l'AFP. "Ophélie Claude-Boxberger a porté plainte pour viol aggravé pour des faits commis entre 2002 et 2007", a expliqué Me Laurent Clauzon. Sa cliente était mineure aux moments des faits. Le parquet de Montbéliard (dans le Doubs) a confirmé qu'une plainte avait été déposée au mois d'octobre.

Avant la plainte pour viol, le dopage.

Alain Flaccus est l'ex-coach d'Ophélie et fut également le compagnon de sa mère. L'homme également impliqué dans l'affaire de dopage de son ancienne protégée a toujours nié toute atteinte sexuelle sur cette dernière. L'avocat d'Alain Flaccus, Me Jean-Baptiste Euvrard, a indiqué à l'AFP ne jamais avoir été informé de cette plainte.

Ophélie Claude-Boxberger a été contrôlée positive à l'EPO le 18 septembre 2019. La spécialiste du 3 000 mètres steeple est suspendue provisoirement depuis le 4 novembre 2019 par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Alain Flaccus avait reconnu avoir injecté le produit dopant à l'insu de l'athlète au mois de janvier. Il s'était ensuite rétracté en juin, était revenu sur ses propos dans une lettre datée du 17 août, puis avait à nouveau nié en septembre, lors d'une audition à l'AFLD.

En décembre 2019, le compagnon d'Ophélie, Jean-Michel Serra, a été démis de ses fonctions de directeur du service médicale de la Fédération Française d'Athlétisme. Elle "lui reproche des manquements lors des Mondiaux de Doha (Qatar)", qui s'étaient déroulés au début de l'automne 2019.