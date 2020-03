Pascal Praud menacé : le parquet de Paris ouvre une enquête, Sneazzy réagit

Les paroles de Zéro Détail, chanson interprétée par Sneazzy et Nekfeu, ont provoqué une vive polémique depuis la mise en ligne du clip, vendredi 6 mars 2020. "Les journalistes salissent l'islam, sont amateurs comme Pascal Praud (salope). Ça mérite une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche", rappe notamment l'artiste de 28 ans. Des paroles qui ont été prises comme une menace de mort envers le présentateur de L'Heure des pros (CNews). Si l'homme de 55 ans ne savait pas s'il allait donner une suite judiciaire à cette affaire, le parquet de Paris aurait pris sa décision.

Selon nos confrères de L'Express, une enquête pour "provocation non suivie d'effet à la commission d'un crime ou d'un délit par moyen de communication au public par voie électronique" a été ouverte samedi. Elle a été confiée à la brigade de la répression de la délinquance contre la personne. Contacté par Le Parisien, Pascal Praud n'a pas souhaité faire de commentaire.

Sneazzy a quant à lui brisé le silence sur Instagram en voyant l'ampleur que prenait la polémique. Lundi 9 mars, le rappeur a fait part de sa "stupéfaction" et a évoqué un "détournement de [ses] paroles", dont il est le "seul auteur". Après avoir précisé que son ami Nekfeu n'avait en aucun cas signé ces paroles, il a écrit : "Je suis rappeur, je jongle avec les mots/maux pour faire passer des messages et des émotions personnelles à travers des 'punchlines'. Ces couplets, sortis de leur contexte, ont été mal compris. Ils peuvent interroger, mais je ne suis pas là pour viser ou mettre au ban qui que ce soit. Je n'ai, en aucun cas, voulu attiser la haine, ni proférer des menaces envers M. Praud. Je ne souhaite aucune violence, puisque je dénonce habituellement celle qui peut s'abattre sur la communauté musulmane. Je me battrai toujours pour que tout le monde ait le droit à la liberté d'expression."