Pascale Arbillot, son couple avec un célèbre acteur mort trop tôt, un visage bien connu...

Jolie blonde aux yeux noirs, Pascale Arbillot (Balle perdue 2 sur Netflix) a fait ses premiers pas dans le 7ème art grâce à son premier amour : Artus de Penguern. Muse du réalisateur, il lui propose de nombreux courts métrages notamment dans son premier film Grégoire Moulin contre l'humanité en 2001. Dans ce film, la comédienne incarne Odile Bonheur, une jeune femme qui change la vie d'un homme pourchassé par la malchance (joué par Artus). Décédé tragiquement le 14 mai 2013 à Paris 18e alors qu'il était âgé de seulement 56 ans, Artus de Penguern venait de jouer dans un dernier film au titre évocateur La Fleur de l'âge (réalisé par Nick Quinn et sorti l'année précédant sa mort brutale).

Très discrète, Pascale Arbillot n'a jamais évoqué le décès de son ancien amour publiquement. Très reconnaissante vis-à-vis de lui, il lui a ouvert les portes du cinéma et est devenue une véritable star du petit et du grand écran après qu'il lui ait donné sa première chance au début des années 2000. Par la suite, elle a d'ailleurs joué dans différents triomphes du cinéma français : Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet en 2000, Agathe Cléry en 2007, Parlez-moi de la pluie d'Agnès Jaoui en 2008, Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet en 2010, Balle Perdue de Guillaume Pierret en 2020.

De retour sur la plateforme Netflix dans le film Balle Perdue 2 (dès ce 10 novembre 2022), Pascale Arbillot sera l'une des têtes d'affiche du long-métrage. Interviewé par Le Parisien, le réalisateur Guillaume Pierret a confié les coulisses de ce qui pourrait devenir l'un des prochains gros cartons de Netflix : "Ce qui me plaît avant tout, c'est la narration par l'action. C'est ça que je veux faire, en plus de vouloir en mettre plein la vue, et d'avoir des idées innovantes. Une course-poursuite, il faut qu'il y ait toujours un petit truc en plus, quelque chose qui se démarque.".