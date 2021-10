Pascale Arbillot : Ce célèbre acteur mort tragiquement avec qui elle a vécu une belle histoire d'amour

Elle a vécu un drame dont on se relève difficilement. Pascale Arbillot, que l'on connaît entre autres pour son rôle dans le film Les petits mouchoirs, a dû se remettre de la mort de l'un des hommes de sa vie. En 2013, Artus de Penguern, qui avait discrètement partagé sa vie par le passé, a effectivement été victime d'un accident vasculaire cérébral. Âgée de 56 ans, il ne s'est jamais relevé de cette attaque.

Décédé le 14 mai 2013, précisément, Artus de Penguern a été inhumé au cimetière du Père-Lachaise, dans le vingtième arrondissement de Paris. Ecrivain, scénariste, auteur, comédien et interprète de divers one-man shows, l'homme aux facettes multiples avait fait une dernière apparition, sur grand écran, dans le film La Fleur de l'âge de Nick Quinn. Il était à l'origine du cultissime Grégoire Moulin contre l'humanité, en 2000, et s'était fait un nom en enchaînant les petits rôles marquants, dans La cité de la peur, dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ou encore dans Agathe Cléry, en 2007.

C'est en réalisant Grégoire Moulin contre l'humanité, justement, qu'Artus de Penguern a rencontré Pascale Arbillot. La comédienne a fait ses premières armes au cinéma dans ce long-métrage et a vécu une douce idylle avec le cinéaste qui la faisait tourner. Dans le film, il incarnait un homme pourchassé par la malchance qui tombe amoureux d'Odile Bonheur, le rôle interprété par Pascale Arbillot. Le scénario était peut-être prémonitoire, mais les tourtereaux ont fini par prendre deux chemins différents, tout en conservant une relation respectueuse et amicale.

Très discrète à propos de sa vie privée, Pascale Arbillot, 51 ans, n'a jamais trop évoqué la mort d'Artus de Penguern, ni les chapitres qui ont suivi. On sait simplement qu'elle a partagé la vie de Bruno Chiche, acteur, scénariste, producteur et réalisateur, et qu'elle a eu un fils, Léonard, en 2005, malgré les difficultés rencontrées à cause de son endométriose.