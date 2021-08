Valérie Bonneton séparée de François Cluzet : comment ont-ils annoncé leur divorce à leurs enfants ?

Durant treize ans, François Cluzet et Valérie Bonneton - à l'affiche de Venise n'est pas en Italie, dimanche 8 août 2021 sur France 2 - ont mené une vie de couple idéale en apparence avant de se séparer. De leur union, est né Joseph (20 ans) et Marguerite (15 ans) : deux enfants à qui les comédiens ont dû annoncer leur rupture.

Mais avant de dévoiler le pot aux roses à leurs enfants Valérie Bonneton et son ex - qui n'ont jamais été mariés - avaient bien préparé leur discours pour ne pas leur faire de la peine. "Avec François, on a réfléchi des soirées entières à la façon dont nous allions leur annoncer les choses. Quels mots utiliser, comment leur dire sans les blesser. On a réfléchi dans le calme et la sagesse, on a bien fait les choses. Je ne voulais pas les éloigner de leur père. J'ai trouvé un appartement à deux pas. Ils peuvent aller et venir de l'un à l'autre. Ça dédramatise la situation", avait expliqué la comédienne à Paris Match en 2012.

Séparés en 2010, Valérie Bonneton et François Cluzet se sont rencontrés lors du tournage du film La voie est libre, de Stéphane Clavier en 1997. Ironie du sort, c'est également suite à un tournage que les deux parents ont décidé de rompre. À savoir, celui du film Les Petits Mouchoirs, réalisé par Guillaume Canet.

Mes deux enfants m'équilibrent beaucoup

Auprès du magazine Nous Deux, en janvier 2017, la comédienne est revenue sa séparation avec l'acteur aujourd'hui marié à la directrice de communication du Carlton de Cannes, Narjiss Slaoui-Falcoz. "La réalité a dépassé la fiction", a indiqué Valérie Bonneton. Et de poursuivre : "On s'est séparés quelques jours après la sortie du film. Je me sens exister, c'est valorisant d'assumer ma vie toute seule." Un quotidien qu'elle mène d'une main de fer grâce au soutien indéfectible de ses enfants. "Mes deux enfants m'équilibrent beaucoup. Ce sont aussi eux qui nous éduquent. J'ai essayé de leur donner le meilleur. Ce qui ne veut pas dire que je leur cède tout", a-t-elle expliqué dans les colonnes de Télé 7 Jours, le 2 août dernier.