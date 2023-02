Valérie Bonneton maman "tricheuse" ? Elle révèle les bêtises faites pour ses enfants Joseph et Marguerite

Jamais vu un de mes films

Deux enfants dont le père est également acteur, donc, mais qui grandissent loin de toute médiatisation. Il faut dire que les comédiens ne les montrent jamais sur les réseaux sociaux et ne les évoquent que très rarement en interview. Récemment, l'actrice avait cependant avoué que ses enfants... ne l'avaient même jamais vu jouer de leur vie !

"Ils n'ont jamais vu un de mes films, je n'ai pas envie. Eux non plus, d'ailleurs, avait-elle alors expliqué dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours. C'est juste mon métier. Ils savent que j'ai galéré pendant 10 ans avant d'y arriver". Et justement, après 10 ans de galère l'actrice de presque 53 ans n'a pas envie de s'arrêter là : alors qu'elle s'est "lancée à fond dans le cyclisme" pour son rôle, elle s'apprête à enchaîner sur des projets très différents dont un film engagé de Nicolas Vanier, un pièce de théâtre et un film avec Gustave Kervern. Une envie d'éclectisme qu'elle assume "de plus en plus"... et qui lui va très bien !