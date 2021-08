Valérie Bonneton maman, elle impose une règle étrange à ses enfants : "Je n'ai pas envie !"

Qui ne l'a pas adorée, en mère de famille folle furieuse, dans la série Fais pas ci, fais pas ça ? Qui n'a pas hurlé de rire en la voyant hurler de rage, sur François Cluzet, dans le film Les petits mouchoirs de Guillaume Canet ? Il y a, en France, deux personnes qui n'ont pas eu cette chance, ce sont les deux enfants de Valérie Bonneton. Et pour cause. Ils ont pour règle formelle... de ne pas regarder leur maman à l'écran. "Ils n'ont jamais vu un de mes films, je n'ai pas envie. Eux non plus, d'ailleurs, explique l'actrice de 51 ans dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours. C'est juste mon métier. Ils savent que j'ai galéré pendant 10 ans avant d'y arriver."

Mes deux enfants m'équilibrent beaucoup. Ce sont aussi eux qui nous éduquent

Valérie Bonneton a été en couple pendant treize ans avec François Cluzet. Ils ont annoncé qu'ils mettaient un terme à leur histoire pendant la promotion du film Les petits mouchoirs. Mais deux enfants sont nés de leur union formidable : Joseph, qui a aujourd'hui 20 ans, et Marguerite, 15 ans. L'actrice, qui n'a pas grandi dans le faste, a mis un point d'honneur à leur transmettre de réelles valeurs. "Je crois que, ce que l'on n'a pas eu petit, on a tendance à l'offrir à nos gamins, poursuit-elle. À travers eux, on répare des choses de notre jeunesse. En tant que parents, on tente aussi de se réconcilier avec notre part d'enfance. Mes deux enfants m'équilibrent beaucoup. Ce sont aussi eux qui nous éduquent. J'ai essayé de leur donner le meilleur. Ce qui ne veut pas dire que je leur cède tout."

Elle avait déjà avoué, sur le plateau de l'émission C à Vous, sur France 5, que ni Joseph ni Marguerite n'avait regardé le film Garde Alternée, dans lequel elle apparaissait nue en 2017. On ignorait que cette règle s'appliquait à l'intégralité de sa filmographie. Pendant de nombreuses années, Valérie Bonneton a regretté de vivre dans l'ombre de François Cluzet. Une chose est sûre : à la maison, elle a toujours été, aux yeux de ses enfants, la tête d'affiche.

