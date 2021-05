Valérie Bonneton : Ce touchant cadeau reçu de ses enfants...

A 51 ans, la populaire comédienne Valérie Bonneton est la maman de deux enfants : Joseph (né en 2001) et Marguerite (née en 2006),fruits de son mariage passé avec François Cluzet. Alors qu'ils sont tous les deux à une période compliquée, entre la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte, elle entretient toutefois une très belle relation avec eux.

Interrogée par Télé Star pour faire la promotion du film Les Mitchell contre les machines (sur la plateforme Netflix), Valérie Bonneton a évoqué quel genre de maman elle est. Elle a ainsi assuré se débrouiller "pas trop mal" et en tenir pour preuve un touchant cadeau reçu de ses enfants. "Mes enfants m'ont offert l'Oscar de la meilleure maman ! Il trône depuis trois ou quatre ans sur mon bureau", a-t-elle raconté. Et la star de donner sa recette pour assurer dans ce rôle : "J'entoure mes enfants d'amour. Je les ai cadrés tout en respectant leurs choix et en les laissant libres. Il faut aussi montrer l'exemple : bien se comporter, être heureux, s'épanouir dans son travail, avec ses amis... Ça vaut mieux que tous les discours."

Valérie Bonneton, mythique interprète de Fabienne Lepic dans la série Fais pas ci, fais pas ça, a toutefois un reproche à faire à ses enfants : leur addiction aux écrans à commencer par les téléphones portables. Mais elle ne peut guère se plaindre comme elle l'a expliqué. "Mon fils de 20 ans étudie dans l'école de Xavier Niel [patron de NJJ Holding à qui l'on doit notamment le campus Station F dans le 13e arrondissement de Paris, NDLR] alors je ne peux rien dire. Moi qui ne suis pas très forte en ordinateur et qui n'en peux plus de tous ces mots de passe, il m'installe plein de trucs. C'est pratique", a-t-elle ajouté.

