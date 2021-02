Valérie Bonneton séparée de François Cluzet : quand leur relation faisait de l'ombre à sa carrière

Pour un trop grand nombre de femmes, il est difficile d'exister lorsqu'elles sont les compagnes de personnalités. On pense tout de suite à Amal Clooney, excellente avocate bien avant d'être mariée à George, Adriana Karembeu et tant d'autres qui passent parfois au second plan et se réduisent à des prénoms. Comme elle le détaillait dans les colonnes de Version Femina en 2017,Valérie Bonneton a elle aussi souffert de la notoriété de son ancien compagnon, François Cluzet.

L'actrice de Venise n'est pas en Italie déplorait que sa carrière avait été un temps à l'arrêt à cause de son homme. "Pour avoir partagé la vie d'un acteur connu, j'ai constaté que, dans ce cas-là, une femme actrice n'est pas considérée. D'ailleurs, je n'ai pas travaillé pendant longtemps. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à s'imposer. Choisir un métier artistique est déjà une émancipation, mais il ne faut pas avoir peur d'être libre", clamait Valérie Bonneton.

Les deux acteurs se sont séparés depuis désormais plus de dix ans, en 2010, juste après la sortie du film Les Petits mouchoirs. "La réalité a dépassé la fiction, on s'est séparés quelques jours après la sortie du film. Je me sens exister, c'est valorisant d'assumer ma vie toute seule", expliquait Valérie Bonneton auprès de Nous Deux.

L'actrice avait accueilli deux enfants lorsqu'elle était avec François Cluzet, un garçon prénommé Joseph (20 ans cette année) et une fille, Marguerite (15 ans cette année). Quand ils se sont séparés - ils n'ont jamais été mariés - Valérie Bonneton et son ex ont tout fait pour que leurs enfants ne souffrent de rien. "Avec François, on a réfléchi des soirées entières à la façon dont nous allions leur annoncer les choses. Quels mots utiliser, comment leur dire sans les blesser. On a réfléchi dans le calme et la sagesse, on a bien fait les choses. Je ne voulais pas les éloigner de leur père. J'ai trouvé un appartement à deux pas. Ils peuvent aller et venir de l'un à l'autre. Ça dédramatise la situation", avait détaillé la comédienne.