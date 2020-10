François Cluzet éloignés de ses enfants : "J'entretiens des relations épisodiques"

On imagine souvent François Cluzet au bras de Valérie Bonneton, tant leur couple était brillant à la vie comme à la scène. Et pourtant, le comédien a connu bien des idylles. Chacune lui a laissé un souvenir mémorable, dans la tête, dans le coeur... et sur le carnet de famille. Marié à Chantal Perrin au début des années 1980, il a eu une fille prénommée Blanche. Plus tard, Marie Trintignant lui a offert un fils, Paul. Quant à ses treize années d'amour vécues auprès de la star de Fais pas ci, fais pas ça, elles ont porté leurs fruits : Joséphine et Marguerite.

Ce sont les mères qui se sont occupées de mes enfants

Malheureusement, on ne peut pas dire que le comédien de 65 ans soit très proche de ses descendants. "J'ai quatre enfants avec trois femmes différentes et, pour beaucoup, ce sont les mères qui se sont occupées de mes enfants, explique-t-il sur les ondes de RFM pour Pascal Nègre. Je dois beaucoup de respect à l'éducation que ces femmes ont donnée à mes enfants. Moi j'entretiens des relations peut-être un peu plus épisodiques de ce fait, mais qu'est ce que je peux dire d'autre à mes enfants, dans l'éducation, c'est que le bonheur existe, pour qu'ils sachent que si ça existe, ils peuvent le trouver, et leur apprendre la tolérance."

Dans le film Les Petits Mouchoirs, François Cluzet et Valérie Bonneton jouaient un couple en crise. Hilarant pour les spectateurs, compliqué pour les deux acteurs. En coulisses, les amoureux étaient en train de voir leur flamme s'éteindre à petit feu, morts d'inquiétude quant aux répercussions que cela aurait sur leurs enfants. "Avec François, on a réfléchi des soirées entières à la façon dont nous allions leur annoncer les choses, racontait-elle dans Paris Match. Quels mots utiliser, comment leur dire sans les blesser. On a réfléchi dans le calme et la sagesse, on a bien fait les choses."

Je suis fou amoureux de ma femme

Depuis leur séparation, chacun a retrouvé son équilibre. Valérie Bonneton aurait retrouvé l'amour dans les bras de son amour de jeunesse, un agent immobilier. Quant à François Cluzet, il s'est marié en 2011 à Narjiss Slaoui-Falcoz, l'ancienne directrice de la communication du Carlton de Cannes. "Je suis fou amoureux de ma femme, se réjouissait-il dans Télé 7 Jours. La vie est plus belle que jamais." Il aura fallu passer par bien des étapes avant d'atteindre une telle félicité...