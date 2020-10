Valérie Bonneton : Pourquoi sa séparation d'avec François Cluzet a été compliquée

Ils s'étaient rencontrés en 1997 sur le tournage du film La voie est libre. Après la fin de son premier mariage avec Chantal Perrin et sa séparation avec Marie Trintignant , François Cluzet avait eu un véritable coup de foudre pour Valérie Bonneton. Très amoureux, le couple fonde vite une famille et donne naissance à un petit garçon prénommé Joseph en 2001. Cinq ans plus tard, les parents accueillent une petite fille, Marguerite, née en 2006. Complices à la vie comme à l'écran, Valérie et François sont tous les deux amoureux de cinéma. Fusionnel, le couple gravit peu à peu les échelons du 7ème art. Ensemble, ils tournent dans les films Janis et John, France boutique (en 2002) mais aussi dans le chef d'oeuvre de Guillaume Canet Les petits mouchoirs (en 2010).

Alors qu'ils incarnent un couple en crise dans le film, la réalité dépasse la fiction et le couple annonce sa séparation après 13 ans d'amour lors de la promotion du film en octobre 2010. Interviewée en 2012 par Paris Match, l'actrice de la série Fais pas ci, fais pas ça révélait à quel point il avait été dur pour elle d'annoncer cette rupture à leurs enfants. "Avec François, on a réfléchi des soirées entières à la façon dont nous allions leur annoncer les choses. Quels mots utiliser, comment leur dire sans les blesser. On a réfléchi dans le calme et la sagesse, on a bien fait les choses." confiait-elle avec émotion.

Si François s'est depuis remarié avec Narjiss Slaoui-Falcoz, Valérie aurait retrouvé l'amour dans les bras de son amour de jeunesse, un agent immobilier d'après Libération. Un dossier à suivre de près...