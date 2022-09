Valérie Bonneton et François Cluzet : Leur fils aîné, "un geek" qui a surmonté une terrible maladie

Son personnage de Fabienne Lepic dans Fais pas ci, fais pas ça lui a ouvert les portes du succès, elle qui a commencé comme actrice dès qu'elle est devenue adulte, sans obtenir dans un premier temps la lumière des projecteurs à la hauteur de son talent. Valérie Bonneton est désormais incontournable sur le petit écran comme sur le grand où on l'a notamment appréciée comme complice de Dany Boon dans Eyjafjallajökull et La Ch'tite Famille. Aujourd'hui, l'artiste de 52 ans s'illustre dans un nouvel univers, la littérature. Elle publie le livre Maman à moi, une autobiographie qu'elle réalise à travers la voix de son chien, Gaston. Un résultat qui promet d'être irrésistible et touchant, à l'image de la comédienne. Pour Le Figaro, elle s'est livrée à l'exercice du portrait, se confiant avec pudeur et sincérité sur elle, mais aussi sa famille.

Installée entre Paris et Trouville avec son amour de jeunesse qu'elle a retrouvé il y a quelques années, Valérie Bonneton savoure la sérénité d'un métier dans lequel tout lui sourit. Mais cela n'est rien comparé à une autre joie, celle de voir son enfant avoir surmonté une terrible maladie. Maman de deux enfants - Joseph et Marguerite - avec son ancien compagnon François Cluzet, elle a fait face à la leucémie de son aîné. Elle a veillé sur lui jour et nuit, lit-on dans le quotidien. Une période dont on n'ose pas imaginer la difficulté et ses mots en 2013 pour Télé 7 Jours prennent un sens encore plus lourds en sachant ce qu'affrontait son garçon : "Mes enfants passent avant tout. Je zapperais un rendez-vous avec un super réalisateur s'il était à la même heure qu'une réunion à l'école."

Pudique, Valérie Bonneton n'a jamais évoqué la leucémie de son fils, mais elle a apporté son aide à une association. En 2011, elle avait ainsi déclaré à Femme actuelle : "Sur un plan personnel, je vais être marraine pour la première fois d'une association, Leucémie espoir. Ça me tient très à coeur." À présent, son garçon est un jeune homme de 21 ans qui a quitté le nid familial et dont le passage à l'hôpital s'inscrit désormais au passé. La fameuse Véronique des Petits Mouchoirs décrit son aîné comme un "vrai geek" inscrit à l'Ecole 42 de Xavier Niel. Un parcours qui emplit de fierté sa célèbre maman.

Maman à moi, de Valérie Bonneton (éditions J.-C. Lattès)