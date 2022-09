Valérie Bonneton en couple : confidences sur Edouard, son amour de jeunesse retrouvé

On la connaît comédienne irrésistible, on la découvre désormais romancière talentueuse. Valérie Bonneton publie le livre autobiographique Maman à moi aux éditions J.-C.Lattès. L'artiste a choisi de se raconter à travers le point de vue de son animal de compagnie, un bichon maltais nommé Gaston. Une façon de prendre de la distance et de raconter de façon originale l'intime et le vécu. Le Figaro a signé un portrait réjouissant de l'actrice que l'on s'arrache depuis qu'elle a crevé l'écran dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Au cours de sa rencontre avec la journaliste Léna Lutaud, elle se confie notamment sur sa vie sentimentale et celui qui avec qui elle partage sa vie.

Comédienne de talent depuis le premier jour, Valérie Bonneton a d'abord observé le succès des autres, à commencer par celui de son ex François Cluzet, père de ses enfants Joseph, né en 2001, et Marguerite (2006). Au cours de la promotion des Petits Mouchoirs en 2010, le couple se révèle séparé et ensuite, elle s'est affichée célibataire et bien dans ses baskets. Mais depuis quelques années, elle n'est plus un coeur à prendre et dans Le Figaro, elle en dit plus sur son couple : "elle a refait sa vie entre Paris et Trouville aux côtés d'Edouard, son amour de jeunesse." L'inénarrable Fabienne Lepic ajoute quelques détails : "Nous étions ensemble de 16 à 22 ans. C'est lui qui est allé chercher les papiers pour m'inscrire au Conservatoire. C'est avec sa famille que j'ai découvert la littérature, le cinéma, la musique. J'avais envie de leur ressembler."

Déjà dans Libération en 2017, on apprenait que son coeur était pris par cet homme : "Elle a acheté une maison du côté de Trouville. Elle a retrouvé son amour de jeunesse, un agent immobilier." Un couple discret et dont les liens trouvent racine dans l'enfance de l'artiste originaire du Nord. C'est donc une belle famille recomposée dans laquelle grandissent les enfants des stars Bonneton et Cluzet. Ce dernier est remarié à Narjiss Slaoui-Falcoz depuis 2011 et file depuis, lui aussi, le parfait amour.

Maman à moi de Valérie Bonneton aux éditions J.-C. Lattès, en librairie dès le 14 septembre 2022