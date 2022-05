François Cluzet amoureux à Cannes : l'acteur bien accroché à sa femme Narjiss sur le tapis rouge !

Ce nouveau passage au Festival de Cannes, Nicolas Bedos l'appréhendait. Il y a près d'un an, le cinéaste de 43 ans tournait Mascarade sur la Côte d'Azur, en même temps que le célèbre festival avait lieu, dans une version quelque peu différente en raison de la crise sanitaire.

Ce vendredi soir, à la veille de la grande cérémonie de clôture, Mascarade a été présenté hors compétition, une montée des marches très attendue qui a attiré de nombreuses personnalités. Si Isabelle Adjani n'était pas présente en raison d'un problème de santé, comme elle l'a fait savoir à Nice-Matin, Nicolas Bedos a pu compter sur le reste de l'équipe de son film pour l'accompagner lors de cette montée des marches. Tout comme lui et Pierre Niney, François Cluzet était accompagné de sa moitié. L'acteur de 66 ans a vécu ce moment d'émotion mais aussi de fierté avec celle qu'il a épousée il y a maintenant plus de dix ans : Narjiss Slaoui-Falcoz.

Tandis que François Cluzet étant élégant dans son costume noir associé à une chemise blanche et une cravate noire, Narjiss avait quant à elle misé sur une ensemble doré composé d'un pantalon et d'une veste très ouverte. Le couple a profité pleinement de ce moment, partageant une touchante complicité devant les photographes.

Mariés depuis 2011, François Cluzet et Narjiss Slaoui-Falcoz forment un couple des plus discret. Rares sont les fois où l'acteur s'est confié sur celle qui le comble de bonheur. "Je me suis marié il y a trois ans. Je suis fou amoureux de ma femme. La vie est plus belle que jamais", avait confié la star des Petits Mouchoirs et Intouchable, entre autres, lors d'une interview accordée à Télé 7 Jours. Précédemment en couple avec Valérie Bonneton (Fais pas ci, fais pas ça), mère de deux de ses quatre enfants, mais aussi avec la regrettée Marie Trintignant, avec qui il a eu un enfant, François Cluzet tarissait de nombreux éloges sur son épouse actuelle dans Marie-Claire. "J'ai rencontré une femme qui n'est pas une actrice, qui n'apprécie même franchement pas les acteurs, qu'elle voyait comme des enfants gâtés, capricieux et idiots. J'en suis heureux, car ça me renvoie non pas au partenaire mais à l'homme que je suis [...] Je me sens fort. Une femme amoureuse me rend viril, je me sens un homme. Je n'ai pas besoin d'être viril tout seul", expliquait l'acteur.

Dans Mascarade, François Cluzet joue le rôle de Simon. Le film de Nicolas Bedos, comédie dramatique, raconte l'histoire d'Adrien (joué par Pierre Niney), un séduisant danseur à la carrière brisée par un accident de moto, qui dilapide sa jeunesse dans l'oisiveté de la Côte d'Azur, entretenu par Martha (Isabelle Adjani), une ancienne gloire du cinéma. Sa vie bascule lorsqu'il rencontre Margot (Marine Vacth), fascinante créature qui vit d'arnaques et de manipulations amoureuses. Ensemble, ils vont fantasmer une vie meilleure et mettre en place un stratagème diabolique, une mascarade sentimentale.