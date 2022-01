François Cluzet et Marie Trintignant parents de Paul : la mort de l'actrice a fait exploser la fratrie

La mort de Marie Trintignant en 2003 a bouleversé le monde du cinéma et ébranlé l'équilibre de tous ses proches dont ses quatre garçons : Roman, Paul, Léon et Jules. Perdre un parent aussi jeune n'est pas dans la logique des choses et a été un traumatisme pour ses enfants. François Cluzet était revenu sur sa disparition et sur la conséquence que celle-ci avait provoquée dans la vie de sa progéniture. Père de son fils Paul, né en 1993, François Cluzet affirmait sur les ondes d'Europe 1 en 2017 que la période était très perturbante pour leur garçon : "Paul n'a pas bien compris ce qui lui arrivait sur le moment" avait-il indiqué avant d'évoquer ses autres demi-frères. "Ce qui était terrible, c'est que les gamins étaient élevés tous ensemble et qu'il a fallu que les pères récupèrent chacun le leur. Pour eux, cette fratrie qui a été découpée en morceaux a été un manque de repères terrible" a-t-il déclaré.

François Cluzet a partagé la vie de Marie Trintignant durant quatre ans. Les deux comédiens, lassés de la vie parisienne, avaient élu domicile dans le sud de la France pour plus de tranquillité. Malgré leur séparation, les ex étaient restés en très bons termes, en témoigne le magnifique portrait qu'avait fait le héros de Ne le dis à personne de l'actrice : "Marie a été non seulement ma femme, la mère d'un de nos enfants mais aussi une femme exceptionnelle douée d'une sensibilité incroyable qui avait une fantaisie fantastique. C'était une très grande perte pour ceux qui l'aimaient".

Marie Trintignant a rendu son dernier souffle le 1er août 2003 à l'âge de 41 ans à l'hôpital de Neuilly-sur-Seine. Quelques jours plus tôt, elle se trouvait dans une chambre d'hôtel à Vilnius avec Bertrand Cantat lorsqu'une dispute a éclaté. Le chanteur lui a asséné plusieurs coups violents, la laissant inanimée. Prise en charge tardivement par les secours, Marie Trintignant mourait quelques heures après une ultime opération. Une triste fin que personne n'a oubliée près de vingt ans plus tard...