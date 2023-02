Julia Vignali et Kad Merad en couple : grosse surprise en direct pour la Saint-Valentin et grande annonce

Julia Vignali et Kad Merad forment un couple discret. Mais de temps en temps, la présentatrice de France Télévisions de 47 ans et l'acteur de 58 ans font de rares déclarations sur leur histoire d'amour ou de rares apparitions. Et à chaque fois, ça vaut le coup d'oeil. Comme ce mardi 14 février 2023 !

Aujourd'hui, Philippe Vandel était aux commandes de sa nouvelle émission culturelle quotidienne Culture médias, sur les ondes d'Europe 1. L'animateur a reçu Julie de Bona et Elie Semoun, actuellement sur les planches pour la pièce Suite royale de Judith Elmaleh. Mais, alors qu'ils étaient en pleine interview, ils ont eu le droit à un imprévu. Kad Merad et Julia Vignali ont en effet perturbé l'entretien en débarquant sans prévenir dans le studio, de quoi perturber tout le monde.

La Saint-Valentin, c'est maintenant

Après avoir lancé une injure, Philippe Vandel a expliqué aux auditeurs que les tourtereaux venaient d'investir leur espace. "Arrivent dans le studio Kad Merad et Julia Vignali ! C'est la Saint-Valentin, vous venez en couple ?", a-t-il questionné les deux intrus, qui étaient en train de saluer tout le monde en studio. "Il faut savoir que ce soir moi je tourne très tard, jusqu'à minuit. Donc la Saint-Valentin, c'est maintenant. J'ai accompagné ma femme jusqu'à son lieu de travail", a lancé le papa de Kalil (né en 2004 de l'ancienne union de l'acteur avec Emmanuelle Cosso). Rappelons que Julia Vignali est aux commandes du magazine Bienfait pour vous, à l'antenne juste après Culture médias.

Mais visiblement, ce n'est pas vraiment pour accompagner sa chère et tendre que Kad Merad était dans les locaux d'Europe 1. "Pas du tout, on peut pas dire pourquoi Kad se trouve dans les locaux mais il va se passer quelque chose dans les jours à venir", a balancé Julia Vignali. Le public n'en saura malheureusement pas plus sur ce mystérieux projet pour le moment. Quoi qu'il en soit, cela a permis aux tourtereaux de passer un peu plus de temps ensemble, avant la soirée chargée de l'acteur.