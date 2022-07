Kad Merad : Son fils Kalil, 17 ans, lui ressemble beaucoup et a choisi une carrière artistique

Ce lundi 4 juillet 2022, on retrouve Kad Merad au casting d'une des nombreuses comédies qu'il a à son actif : RTT. L'acteur, qui y donne la réplique à Mélanie Doutey, est dans la vie le papa d'un garçon de 17 ans, le très discret Kalil Merad. En couple depuis 2014 avec sa compagne Julia Vignali, le comédien partageait avant cela la vie de Emmanuelle Cosso. Marié à cette dernière, après un coup de foudre en 1992 – ils ont divorcé en 2012 –, Kad Merad est devenu parent avec l'auteure, d'un garçon prénommé Kalil. Et le jeune homme ressemble déjà beaucoup à son célèbre père.

Visiblement, Kalil Merad n'a pas hérité seulement des gênes physiques de son paternel puisque il a également choisi une carrière artistique comme ses deux parents. "Futur auteur réalisateur", précise ainsi le fils de Kad Merad et Emmanuelle Cosso en bio Instagram. Cinéphile, mais aussi fan de jeux vidéo, il est très actif et partage grand nombre de ses passions avec ses plus de 1.000 abonnés. Également amateur de voitures de collection, Kalil Merad a l'air de vivre dans Montmartre ou d'y passer beaucoup de temps, à en croire les clichés partagés.

Le fils de Kad Merad, Kalil, veut être "réalisateur"

En mars 2021, c'est Kad Merad qui avait accepté de faire quelques rares confidences sur son fils unique. À nos confrères du Parisien, l'acteur de 58 ans a fait savoir, alors qu'il interprétait à l'écran un homme intègre qui passera du côté obscur, entraîné par son fils délinquant : "Si j'étais magistrat et que je connaissais les rouages de la justice, si j'avais des connexions dans la police, je ferais exactement la même chose. C'est terrifiant, mais on est prêt à tout pour sauver la vie de nos gamins." "Mon fils veut être réalisateur et j'essaie de le soutenir. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir une vraie passion, même si c'est difficile", a-t-il ajouté.