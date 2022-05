Kad Merad et Julia Vignali complices et amoureux : rare apparition du couple pour une grande première

Événement ce lundi 9 mai au Grand Rex à Paris ! Acteurs, humoristes et animateurs avaient tous leur ticket pour assister à la première de la mini-série Oussekine diffusée depuis mercredi sur Disney+. L'histoire vraie de Malik Oussekine, étudiant d'origine algérienne battu à mort lors d'une manifestation par des policiers en décembre 1986. Dans la fiction, Kad Merad endosse le rôle de Maître Georges Kiejman, avocat de la famille du jeune homme. C'est donc tout naturellement qu'il a assisté à la projection en avant-première de la série signée Antoine Chevrollier. Mais il n'était pas tout seul pour assurer cette promotion.

Entouré du reste de l'équipe d'Oussekine, dont Hiam Abbass, Sayyid El Alami, Naidra Ayadi ou encore Mathieu Demy, Kad Merad était surtout accompagné par Julia Vignali, sa compagne depuis huit ans. Le couple, dont les apparitions publiques se font rares, s'est encore une fois montré très complice sous les crépitements des flashs. Le sourire jusqu'aux oreilles, les amoureux ont joué la carte de l'humour et surtout de l'amour, en échangeant de nombreux rires et de tendres oeillades.

La rencontre entre Julia Vignali et Kad Merad a lieu en direct de l'émission C à Vous en 2014. L'animatrice remplace alors exceptionnellement Anne-Sophie Lapix aux commandes du programme de France 5. Un hasard qui a bien fait les choses. L'acteur et la présentatrice finissent par tomber amoureux dans la plus grande des discrétions avant d'officialiser aux Magritte en Belgique en 2016 et désormais, ils ne se cachent plus.

Dans Télématin, l'émission que Julia Vignali présente chaque matin de la semaine sur France 2 au côté de Thomas Sotto, l'ancienne star du Meilleur Pâtissier fait souvent référence à son couple avec Kad Merad. Quand elle ne l'aiguille pas dans la recherche de cadeaux à lui offrir pour la Saint-Valentin, elle sous-entend qu'une bague à son doigt serait plutôt la bienvenue. Des taquineries qui veulent tout dire. Qui aime bien...