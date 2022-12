Kad Merad et Julia Vignali sont mariés ! Premiers mots sur cette union en tout petit comité...

2022 s'achève en beauté pour Kad Merad et Julia Vignali. Huit ans après le début de leur histoire d'amour, et alors qu'on les pensait peut-être déjà mari et femme, le comédien, réalisateur et humoriste de 58 ans et l'animatrice de 47 ans se sont mariés. Une heureuse nouvelle que le maire qui les a unis a confirmée...

C'est très loin de l'agitation parisienne, dans la commune de Mary, près de Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire que le couple s'est marié, les bans affichés à l'extérieur de la mairie confirmant que la cérémonie civile s'est déroulée le 26 novembre dernier. Sollicité par le Journal de Saône-et-Loire, Roger Burtin, maire de Mary a livré quelques informations sur le grand jour qui s'est déroulé en toute discrétion et en comité très très restreint.

"Ils sont arrivés dans l'après-midi, très simplement, avec quatre invités venus de Paris et deux de leurs amis du Bassin minier prévenus à la dernière minute, glisse le maire. Le mariage, dans la salle de conseil municipal, a duré une quinzaine de minutes. Comme tous les mariages, finalement", a-t-il commenté auprès du journal régional.

Pourquoi un mariage à Mary ?

Le choix de Kad Merad et Julia Vignali de se marier dans ce village de Saône-et-Loire a de quoi surprendre, et pourtant. Ce n'est bien évidemment par au hasard que le couple s'est porté sur cette localisation, qui avait pour avantage de promettre une célébration très discrète souhaitée par le comédien et la star de Télématin.

Comme nous l'apprend le Journal de Saône-et-Loire, les jeunes mariés sont propriétaires d'une résidence secondaire depuis l'année dernière. "Le couple avait déjà été vu dans la région montcellienne en septembre 2021; il avait déjeuné le midi à l'ABC Montceau, avec le maire de Mary (dont le fils tient le restaurant) et sa première adjointe, avant d'aller prendre un verre au Cheffield, un pub du centre-ville de Montceau", rapporte le Journal de Saône-et-Loire.

Au commencement...

L'histoire d'amour entre Kad Merad et Julia Vignali a débuté en 2014 après leur rencontre sur le plateau de C à vous, sur France 5. Le comédien assurant la promotion de Supercondriaque tandis que l'animatrice remplaçait Anne-Sophie Lapix alors en congés. "La première fois que je l'ai approchée physiquement, c'est là. Je ne dirai pas après comment ça s'est passé (...) Et puis nous, on ne met pas forcément en avant cette histoire. On a une vie privée, des enfants. Et j'ai pas envie de tout raconter", avait par la suite confié Kad Merad lors d'une interview accordée à RTL.

Leur rencontre aurait pou intervenir bien avant, mais le destin n'était pas encore prêt visiblement... "Je suis passée totalement à côté, et à tous les niveaux. En 2000, j'ai passé un casting pour devenir speakerine sur la chaîne Comédie ! C'était l'époque où Kad et Olivier Baroux officiaient dans La Grosse Emission. Je n'ai pas été retenue. Ratage total. Moralité : quand deux personnes doivent se rencontrer, elles finissent toujours par y arriver", avait raconté Julia Vignali à Télé 7 Jours.

Aujourd'hui, avec Kad Merad elle forme une famille recomposée. L'animatrice est la maman de Luigi, né en 2008 de son amour pour Julien, tandis que son mari est devenu papa suite à la naissance de Kalil en 2004, fruit de son amour passé pour Emmanuelle Cosso. Il s'agit là d'un remariage pour Kad Merad puisqu'il avait été uni à la mère de fils.