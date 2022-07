Julia Vignali : Rares confidences sur Julien, le père de son fils Luigi

Déjà plusieurs années que Julia Vignali et Kad Merad filent le parfait amour. Le couple s'est affiché ensemble pour la première fois en 2016 et ne s'est plus jamais quitté. Mais l'animatrice et l'acteur ont eu une vie avant de se rencontrer. Lui est l'heureux papa d'un garçon prénommé Khalil (né en 2004 de sa précédente relation avec la parolière et écrivaine Emmanuelle Cosso), elle est maman d'un jeune Luigi, 16 ans. Avec Julien, le père de son fils, elle garde des rapports plutôt mitigés comme elle le racontait au magazine Grazia en 2016.

Sans trop rentrer dans les détails, Julia Vignali, ex-animatrice du Meilleur Pâtissier (M6) et qui a été aux commandes de Télématin avec Thomas Sotto sur France 2, évoquait alors sa condition de jeune maman solo, séparée du père de son fils. "Moi, je suis une femme libre qui élève seule son enfant. Je trouve ça épanouissant d'être indépendante. À 40 ans, on n'existe plus à travers un homme, mais par soi-même et je trouve que c'est classe", avait-elle déclaré. Quelques phrases qui laissaient alors penser à l'époque que depuis la rupture, elle n'entretenait pas une super relation avec son ex-mari Julien, scénariste de métier.

Les propos de la jolie brune de 46 ans dénotent par rapport au discours qu'elle tenait auprès de nos confrères du magazine Gala deux ans plus tôt, en 2014, alors que la séparation n'avait pas encore été annoncée. "Comme il travaille à la maison, c'est lui qui fait à manger à notre fils, qui lui donne le bain, l'emmène chez le pédiatre... Moi, j'ai une fonction plus paternaliste, avait-elle déclaré. Quand je rentre du boulot, je joue avec Luigi et je me fais gronder quand je l'excite trop. L'avenir des couples sera de plus en plus comme ça, il faut pouvoir interchanger les fonctions quand c'est nécessaire."

Aujourd'hui, la belle s'épanouit dans son couple avec Kad Merad ainsi que dans son rôle de maman de Luigi. Et il n'est pas question d'agrandir la famille ! "À nous deux, nous avons bientôt 100 ans. Nous sommes un vieux couple, mais nous avons la chance d'être un jeune couple dans nos têtes. Alors on va profiter de cette nouvelle jeunesse que l'amour nous apporte, mais ça ne va pas aboutir sur une nouvelle naissance. Pas de faire-part à l'horizon", avait-elle assuré à Gala. Un équilibre bien trouvé et qu'ils comptent bien garder !