Julia Vignali et Kad Merad mariés en secret ? Une bourde en direct de l'animatrice sème le doute...

C'est en 2016 que Julia Vignali et Kad Merad ont médiatisé leur couple. Et depuis, l'animatrice et l'acteur filent le parfait amour. Ensemble, ils forment même une belle famille recomposée avec Luigi, fils de la belle brune et son ex-mari Julien, et Khalil, né des amours passées de Kad Merad avec la parolière et écrivaine Emmanuelle Cosso. Un quotidien qui leur convient... à un détail près. Les amoureux ne sont pas mariés et sur le plateau de Télématin en mai dernier, Julia Vignali avait fait allusion à une éventuelle bague qui pourrait marquer cette union. Ce jeudi 8 septembre 2022, toujours sur le plateau de l'émission de France 2, elle en dit davantage.

En début d'émission, il a été question d'une vente aux enchères d'objets liés au film Jurassic Park. "Julia, Thomas, est-ce que vous avez déjà rêvé d'avoir un dinosaure dans votre salon ?", a alors demandé la journaliste Anne-Claire Poignard. Et la réponse de Julia Vignali ne s'est pas fait attendre ! "Evidemment, a-t-elle déclaré. Mais moi, j'en ai un dans mon salon." Un petit tacle amusant destiné à son compagnon de longue date Kad Merad ? C'est l'hypothèse la plus probable... qu'elle a par la suite confirmée ! Interrogée par Thomas Sotto sur le fait qu'il puisse s'agir d'un "dinosaure talentueux", la jolie brune de 47 ans s'est exprimée avec clarté : "Oui. Je pense à mon mari !" C'est alors que son acolyte sur le plateau a surenchéri : "J'espère qu'il n'est pas réveillé..."

Ce n'est pas la première fois que Julia Vignali évoque Kad Merad à l'antenne de Télématin. Toutefois, elle n'avait jusqu'alors jamais parlé de lui en ces termes, le présentant ainsi comme son mari. Aux dernières nouvelles, le couple vit ensemble et s'affiche radieux à chaque occasion, mais aucun mariage n'a été communiqué. Du moins, pas de manière officielle et publique. L'animatrice a-t-elle saisi l'occasion de révéler subtilement avoir dit "oui" à son bien aimé ? Mystère... Peut-être qu'ils annonceront une bonne nouvelle prochainement ! Affaire à suivre.