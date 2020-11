Patrick Duffy (Dallas) : L'acteur veuf a retrouvé l'amour pendant le confinement !

A 71 ans, Patrick Duffy a retrouvé l'amour. En 2017, l'acteur américain est devenu veuf en perdant celle qui partageait sa vie depuis plus de 40 ans : la danseuse Carlyn Rosser, décédée des suites d'un cancer à 78 ans. La star de la série Dallas se contentait depuis d'être un père et grand-père épanoui avec les deux fils et quatre petits-enfants. Sans s'y attendre le moins du monde, l'amour a de nouveau fleuri dans sa vie.

Patrick Duffy a retrouvé l'amour dans les bras d'une autre actrice et chanteuse : Linda Purl, notamment connue pour son rôle dans la série Happy Days. "Je suis dans une relation incroyablement heureuse, a-t-il confié au magazine People, le 5 novembre 2020. Je n'ai jamais pensé pour une minute que cela se reproduirait. Je n'aurais jamais pensé ressentir ça à nouveau." Tous deux étaient de vieux amis qui avaient perdu le contact avant de renouer au début de la crise sanitaire. Confinés, les deux comédiens se sont retrouvés sur un groupe de discussion avec d'autres amis avant de poursuivre leur conversation à deux durant plusieurs semaines.

Finalement, Patrick Duffy est allé rejoindre Linda Purl : "J'ai chargé ma voiture, conduit vingt heures et me suis retrouvé devant sa porte juste pour m'assurer que c'était bien réel, l'acteur s'est-il souvenu. Nous n'avons plus été séparés depuis." Pour ce qui est du fantôme de sa défunte épouse Carlyn, la star se veut sereine avec cette nouvelle relation inattendue : "Je sens très honnêtement que cela correspond aux désirs de ma femme, le fait que nous sommes censés être heureux. Donc quand ça vous est offert, pensez-y, faites ce que vous avez à faire, mais ne le laissez pas passer si c'est la bonne chose."

Epanoui côté coeur, Patrick Duffy l'est également dans sa carrière à la longévité incroyable. Le 29 novembre prochain, il sera à l'affiche d'un nouveau film de Noël intitulé Once Upon a Main Street, qui sera diffusé sur la chaîne américaine Lifetime.