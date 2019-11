Patrick Duffy (Dallas) : Ses parents assassinés par des alcooliques, il raconte

Patrick Duffy (70 ans) a raconté l'épisode le plus traumatisant de sa vie au magazine Closer Weekly : l'assassinat de ses parents. En novembre 1986, ses parents travaillaient dans un bar dont ils étaient propriétaires dans le Montana à Boulder. Ils ne le savent pas encore mais Terence et Marie Duffy vont être assassinés sauvagement par deux jeunes hommes. 33 ans après, la star de Dallas raconte :"Mon père a viré deux jeunes de son bar à un moment de la soirée. Ils sont partis, ils ont bu ailleurs et sont revenus pour se venger. Quand ils sont rentrés dans le bar avec leurs armes, ils leur ont tiré dessus. Il n'y avait personne d'autre dans le bar, donc ils ont tiré sur mon père et ma mère."

Je peux toujours l'entendre et la voir

Sean A Wentz and Kenneth A Miller âgés de 19 ans ont tué de sang froid les parents de Patrick. Ils ont tous les deux été condamnés dont le premier à 180 années de prison (il avait tiré les coups de feu). Aujourd'hui, l'acteur américain raconte avec grande sagesse qu'il a toujours senti ses parents à ses côtés :"Je n'ai jamais senti cette perte immédiate. J'ignorais pourquoi, mais en regardant en arrière, c'est parce que je suis bouddhiste."

Marié à Carlyn Rosser, l'acteur de la série Notre belle famille a pu compter sur le soutien de sa femme pendant cette période difficile. Malheureusement en 2017, Patrick perd également la femme de sa vie. Malgré tout, il continue à vivre en essayant chaque jour de la rendre fière. "Je peux toujours l'entendre et la voir. Je sais ce qu'elle attendrait de moi, j'essaie de vivre de cette manière. Je me considère toujours comme un homme marié." Un homme fidèle même au-delà de la mort.