Paul (Les 12 Coups de midi) favorisé par la prod ? Jean-Luc Reichmann s'explique

Depuis avril dernier, Paul enchaîne les victoires dans Les 12 Coups de midi (TF1). Le jeune candidat de 20 ans cumule à ce jour 118 participations et 534 098 euros de gains. Un joli parcours qui ne plaît pas à tous... Certains téléspectateurs estiment que le Maître de midi est favorisé par la production. Une polémique à laquelle Jean-Luc Reichmann met fin lors d'une interview accordée à Télé poche.

Le célèbre animateur de 58 ans et celui qu'il surnomme Wiki Paul sont très complices à l'antenne. Mais l'acolyte de Zette l'assure, il ne "protège pas" Paul. "Je fais juste attention à mes candidats, nuance-t-il. Il demande de l'attention, mais pas plus qu'un autre. Par exemple, Tata Véro [ancien Maître de midi, NDLR] demandait trois fois plus d'attention que Paul. Elle avait des forces, mais aussi des faiblesses."

Plus encore, Jean-Luc Reichmann répond aux rumeurs indiquant que la production favorise Paul, atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme, en lui posant des questions un peu trop simples. "Ça me fait rire, car les questions sont aléatoires. Les gens qui critiquent n'ont qu'à venir s'inscrire à l'émission. Qu'ils agissent et viennent montrer qu'ils peuvent gagner le jeu et se mettre en danger comme Paul", lance-t-il. D'ailleurs, l'animateur tient à rappeler que le candidat "est le seul à avoir corrigé les questions de l'équipe éditoriale..."

Ce n'est pas la première polémique à laquelle Paul et Jean-Luc Reichmann doivent faire face ces dernières semaines. Des téléspectateurs estiment en effet que les champions des 12 Coups de midi gagnent des sommes trop élevées. "Oui, on explose les compteurs, mais moi, ça me fait plaisir. C'est marrant parce que TF1 m'a dit : 'T'es sûr ? Ça fait beaucoup, non ?' Mais dans la mesure où ça fait des super audiences tous les midis, je ne vois pas pourquoi on ne le partagerait pas. C'est à la hauteur de ce que les téléspectateurs me donnent chaque jour", avait déclaré l'animateur à Femme actuelle. De quoi clore la polémique !

