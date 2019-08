Les 12 Coups de midi : Des gains trop élevés ? Jean-Luc Reichmann réagit

Certains participants aux 12 Coups de midi (TF1) empochent un véritable pactole grâce à leur culture générale. Christian Quesada avait explosé les compteurs en récoltant 809 392 euros ! Derrière lui, Paul a remporté 512 948 euros et Benoît, 397 946 euros. Des sommes folles qui provoquent l'incompréhension et même la colère de certains téléspectateurs. Pour Femme actuelle, Jean-Luc Reichmann répond à la polémique.

"Oui, on explose les compteurs, mais moi, ça me fait plaisir. C'est marrant parce que TF1 m'a dit : 'T'es sûr ? Ça fait beaucoup, non ?' Mais dans la mesure où ça fait des super audiences tous les midis, je ne vois pas pourquoi on ne le partagerait pas. C'est à la hauteur de ce que les téléspectateurs me donnent chaque jour", lance l'animateur des 12 Coups de midi.

De leur côté, les candidats sont, on s'en doute, ravis de toucher d'aussi belles sommes d'argent. Cyrille, ex-Maître de midi qui a quitté le show avec une cagnotte s'élevant à 356 186 euros, a vu son quotidien bouleversé par le jeu : "Dans ma vie, il y a eu un avant et un après, matériellement, c'est une somme énorme, mais ça a changé ma vie. J'ai pu acheter l'appartement dans lequel je vivais, je ne sais pas si vous réalisez." Timothée, qui a empoché 353 348 euros, explique avoir vécu cette situation comme une "explosion au visage". "En termes de confort, on a vraiment gagné des sommes extraordinaires. Moi, j'avais 24 ans, je me lançais dans mes études donc forcément, ça m'a beaucoup aidé", a-t-il ajouté.

Si la plupart des candidats ont déjà dépensé leurs gains, Xavier n'a pour sa part pas touché un centime de sa petite fortune ! "Je n'ai rien dépensé de tout ce que j'ai gagné, je n'ai rien acheté, même pas une folie", a-t-il assuré.

Rendez-vous dès 12h du lundi au vendredi sur TF1 afin de suivre Les 12 Coups de midi avec Jean-Luc Reichmann à la présentation. Et dès lundi 26 août 2019, 35 Maîtres de midi s'affronteront pour une semaine spéciale.