Paul Pogba indigné : attaqué dans la presse anglaise, il recadre sèchement

Il y a des joueurs qui attirent la lumière plus que les autres et Paul Pogba fait clairement partie de ceux-là. Le milieu de terrain de l'équipe de France a une aura incroyable et il est vite devenu l'un des joueurs les plus populaires de la planète. Très suivi sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain de Manchester United a plus de mal dans son club qu'avec les Bleus de Didier Deschamps. Pas toujours titulaire sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer, il prend son mal en patience sur le banc de touche alors qu'il fait partie des cadres en sélection nationale depuis maintenant plusieurs années.

Celui qui a popularisé le dab est donc souvent dans l'oeil du cyclone en Angleterre et après l'humiliation subie dimanche dernier contre Liverpool, le rival honni, avec une défaite 5 à 0 à domicile, la presse a fait ses choux gras de la relation entre Pogba et son entraîneur. Selon les informations du Sun, le joueur aurait snobé le Norvégien à la fin du match et sa prolongation de contrat serait désormais de l'histoire ancienne.

Face à ses rumeurs, le joueur de 28 ans a décidé de prendre la parole sur son compte Instagram. Sur une première story, il a mis un gros sticker "Fake News" sur l'article du Sun, avant de poursuivre dans une seconde story. "Les tabloïds, une fois de plus, veulent créer la polémique alors que c'est une fake news à 100 %. Les gros mensonges font la Une", écrit-il visiblement énervé par la situation.

Certains journalistes utilisent mon nom pour se faire voir

Remonté contre les médias anglais, le coéquipier de Griezmann et Mbappé tient à éclaircir la situation. "Certains journalistes utilisent mon nom pour se faire voir alors qu'il n'y a rien à voir. La seule raison pour laquelle je parle de cette m*rde, c'est par respect pour mon entraîneur, mon club et les fans pour leur envoyer un message clair : le moins vous lisez cette presse, le mieux vous serez, ils n'ont aucune honte et diront tout et n'importe quoi en se basant sur rien DU TOUT", conclut-il son message.