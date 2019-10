Pauline Ducruet et Eva Longoria : Concours de maxi décolletés à l'Amfar

Elles étaient LES stars du tapis rouge (violet en l'occurrence) de l'Amfar (American Foundation for AIDS Research) le 10 octobre 2019. À Los Angeles, un véritable défilé de décolletés, des plus sages aux plus effrontés, a eu lieu pour cette soirée caritative en l'honneur de la prévention et de la recherche médicale contre le sida. En tête de liste, Eva Longoria et Pauline Ducruet ont offert le plus large aperçu de leur poitrine face à l'assemblée.

Eva Longoria, solaire et magnétique

La femme de José Antonio Baston a choisi une robe jaune vif de la marque Dundas. Très sexy, cette robe comprend de petits noeuds dorés soigneusement resserrés au niveau du cou. Cette création comporte un décolleté XXL qui descend jusqu'au niveau de son ventre. Maman du petit Santiago (1 an), l'actrice de 44 ans a ainsi prouvé en beauté que maternité peut tout à fait rimer avec sex appeal.